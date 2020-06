PostNL aan de deur met een besteld pakket. De bezorger heeft zo’n handheld-apparaat waar ik een handtekening op moet krabbelen, ter bevestiging van ontvangst. Maar de bezorger zegt: „Vindt u het goed als ik voor u een handtekening zet? Anders zit iedereen de hele dag op mijn schermpje. Dat is niet veilig in verband met corona.”

Dus geeft zijn vinger een zwier op het glas.

Heel veilig.

