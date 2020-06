Zoom blokkeerde accounts van activisten na verzoek China

Videoapplicatie Zoom heeft na een verzoek van de Chinese regering tijdelijk accounts van activisten geblokkeerd en vergaderingen beëindigd. Dat erkent het Amerikaanse bedrijf vrijdag in een verklaring, als reactie op berichtgeving in Amerikaanse media. De accounts en online bijeenkomsten werden gekoppeld aan een herdenking van het neerslaan van de studentenprotesten op het Tiananmenplein in 1989.

Zoom stelt dat het in mei en begin juni werd geïnformeerd over vier online herdenkingen. De Chinese regering zou de videodienst hebben laten weten dat dit verboden is in China. Beijing zou hebben hebben geëist de online bijeenkomsten en accounts te sluiten. Daarop blokkeerde Zoom drie gebruikersprofielen van activisten buiten China. Twee van hen wonen in de Verenigde Staten, de derde in Hongkong.

Drie van de vier herdenkingen werden beëindigd omdat die door deelnemers vanuit China werden bijgewoond. Daardoor was het ook niet meer mogelijk om de herdenking bij te wonen buiten China, waar geen verbod geldt. Zoom had naar eigen zeggen geen keuze omdat het niet mogelijk is om specifieke deelnemers uit te sluiten van vergaderingen. Bij de eerste herdenking werd niet ingegrepen omdat deze alleen door gebruikers buiten China werd bijgewoond.

Zoom erkent nu dat het verkeerd heeft gehandeld. Het bedrijf zegt bezig te zijn met nieuw beleid om in de toekomst anders om te gaan met vergelijkbare situaties, zoals het uitsluiten van deelnemers aan een vergadering op basis van geografie. Zoom belooft in de toekomst niet meer in te gaan op verzoeken van de Chinese regering die betrekking hebben op mensen buiten het Chinese vasteland.

