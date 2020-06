Wetsvoorstel: recreatief gebruik lachgas vanaf 2021 verboden

Als het aan het kabinet ligt, geldt het verbod op recreatief gebruik van lachgas vanaf begin volgend jaar. Dat is een van de onderdelen van het vrijdag gepubliceerde wetsvoorstel voor het eerder aangekondigde lachgasverbod. Patronen met lachgas blijven te koop in groothandels, maar alleen als aannemelijk is dat deze ook daadwerkelijk worden gebruikt voor het maken van slagroom.

Aanleiding voor het eind vorig jaar aangekondigde verbod was een onderzoek waarin werd gesteld dat recreatief lachgasverbruik een risico vormt voor de volksgezondheid en samenleving. Daarom wil het kabinet lachgas op de lijst van verboden middelen van de Opiumwet plaatsen.

Lachgas blijft toegestaan als geneesmiddel in de zorg. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor de technische industrie en horeca. Bedrijven in die sectoren hoeven geen ontheffing of vergunning aan te vragen voor het gebruik van lachgas. Groothandels mogen onder de nieuwe wet maximaal 250 slagroompatronen, die lachgas bevatten, verkopen aan „een beperkte lijst van soorten bedrijven”.

Particuliere verkoop

Ook consumenten kunnen slagroompatronen blijven kopen, al wordt dit zoveel mogelijk ingeperkt. Op die manier wil het kabinet recreatief gebruik tegengaan. Particuliere verkoop is alleen toegestaan als het voor het winkelpersoneel „aannemelijk” is dat de patronen worden gebruikt voor het kloppen van slagroom. Dat is volgens het wetsvoorstel het geval als deze worden gekocht „in aanvulling op producten die logischerwijs bij de bereiding van voedsel horen”. Als dit zo is, mag aan meerderjarige consumenten maximaal tien ampullen worden verkocht.

In 2016 werd lachgas na een besluit van het Europese Hof legaal voor handel en verkoop. Sindsdien steeg in Nederland het aantal incidenten met lachgasgebruik. Met name jongeren gebruiken lachgas steeds vaker als partydrug, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie). Hij wijst ook op dodelijke verkeersongevallen eerder dit jaar in Eindhoven en Rotterdam die „naar alle waarschijnlijkheid” het gevolg waren van lachgasgebruik.