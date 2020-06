Vorig jaar 99 zorgmedewerkers onder de loep om misbruik

Aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werden vorig jaar 99 zorgverleners gemeld die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Dat bevestigt de Inspectie vrijdag naar aanleiding van berichtgeving door zorgplatform Skipr. De politie en het Openbaar Ministerie zijn van alle gevallen op de hoogte gesteld.

Het gaat om aanklachten van verkrachting en aanranding van cliënten. In totaal kwamen vorig jaar 290 meldingen binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, zo blijkt uit een jaarverslag van de IGJ. De meeste meldingen kwamen uit de gehandicaptenzorg, gevolgd door de jeugdhulp. Ook over zorgverleners in de ggz en de ouderen- en thuiszorg kwamen klachten binnen.

Seksuele betrekkingen tussen zorgverleners en cliënten zijn niet toegestaan vanwege de afhankelijkheidsrelatie tussen beide partijen. Wanneer seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt door een medewerker, is een zorginstelling verplicht dit te melden aan de Inspectie. De Inspectie doet hiervan meestal zelf geen aangifte, die beslissing ligt bij de cliënt en zorginstelling.

Uit het jaarverslag blijkt niet hoe vaak aangifte is gedaan en of aangiftes hebben geleid tot een rechtszaak. Volgens de IGJ werden afgelopen jaar wel meerdere zorgmedewerkers vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag op non-actief gesteld of ontslagen. Het aantal meldingen was afgelopen jaar niet bijzonder hoog of laag, zegt een woordvoerder. In Nederland zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen werkzaam in de zorg.