Zo hardvochtig als ze bij Forum voor Democratie zijn over de culturele sector, ze waren nog niet aan de macht in Noord-Brabant of het woord ‘cultuur’ werd er vervangen door ‘vrije tijd’, zo welwillend staan ze er tegenover de volkscultuur want, zo lijkt de gedachte, aan die mensen kun je tenminste zien dat ze hard werken.

Donderdag demonstreerden de kermisexploitanten op het Malieveld in Den Haag, sinds corona staan ze stil en volgens eigen zeggen ‘op anderhalve meter van de afgrond’. Daar ging het ze bij Forum voor Democratie natuurlijk niet alleen om. Over de kapotte ruggen van de kermismensen werd hier iets in hun ogen veel belangrijkers aangekaart: de teloorgang van weer een Nederlandse traditie, een stuk cultuurgoed. Het sinterklaasfeest is al kapot en dan nu dit weer?

In een FVD-journaal op YouTube vlocht het ‘onafhankelijke’ Kamerlid Wybren van Haga de rollen van interviewer, aanklager, opiniemaker, gevoelsmens en politicus moeiteloos in elkaar in een veel te lang gesprek met een woordvoerder van kermisbranche.

Colbertje open, armen in de zij, buik naar voren. De financiële zorgen van duizend kermisgezinnen waren van het hoofd van de huisjesmelker te scheppen.

Dan Thierry Baudet, die in kostuum het Malieveld kwam opgestapt.

Man van het volk, luisterend naar hun zorgen, hij mocht de massa toespreken.

Kern van zijn betoog: „Elk Nederlands kind is opgegroeid met de kermis, dus die mogen we niet verloren laten gaan.”

Een waterdichte redenatie die je ook moeiteloos tegen Thierry zou kunnen gebruiken.

‘Elk Nederlands kind is opgegroeid met de publieke omroep, dus die mogen we niet verloren laten gaan.’

Daarna volgde een rondgang langs de vijftien attracties die waren opgebouwd op het veld. Dat hadden er veel meer kunnen zijn als de beheerder van het Malieveld, Staatsbosbeheer, niet had aangekaart dat zulks niet goed is voor het gras, waardoor kermisexploitanten ‘tegen hun wil’ op de snelweg bij Nootdorp een file veroorzaakten.

Daar hoorde je Thierry Baudet verder niet over, hij had het over een aanval op een stuk Nederlandse cultuur en dat de kermisexploitanten in hun eentje alle ellende van corona moesten dragen.

Nadat alles was gezegd en herhaald, sloeg hij met een hamer op een kop-van-jut.

Niet onverdienstelijk, je kon zien dat hij op de kermis was opgegroeid.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 juni 2020