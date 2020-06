VN eisen onderzoek naar massagraven in Libië

Regeringstroepen hebben op een uur rijden van de Libische hoofdstad Tripoli massagraven ontdekt. De meeste massagraven zouden rondom de stad Tarhuna liggen, die vorige week werd heroverd op krijgsheer Khalifa Haftar. De Verenigde Naties hebben hun afschuw uitgesproken en een onafhankelijk onderzoek geëist.

In een verklaring schrijft de VN-missie in Libië dat ze met „afschuw kennis hebben genomen van de berichten over de ontdekking van zeker acht massagraven in de afgelopen dagen”. De regering in Tripoli, die door de VN erkend wordt, zegt een commissie te hebben gevormd om nader onderzoek te doen.

UNSMILibya UNSMIL 1/3 UNSMIL notes with horror reports on the discovery of at least eight mass graves in past days, the majority of them in Tarhuna. International law requires that the authorities conduct prompt, effective & transparent investigations into all alleged cases of unlawful deaths. https://t.co/cQY7dTNhzI 11 juni 2020 @ 15:48 Volgen

Tarhuna werd door Haftar gebruikt als basis waaruit hij zijn offensief op Tripoli lanceerde. Veertien maanden lang werd er om die stad gevochten. Toen Turkije zijn steun aan het regeringsleger de afgelopen maanden opschroefde, leden de troepen van Haftar zware verliezen en werd hij gedwongen zich terug te trekken.

Honderden lichamen

Volgens Al Jazeera liggen er honderden lichamen in de massagraven. Het merendeel van de doden zouden gevangengenomen regeringssoldaten zijn geweest. De VN-missie in Libië had in maart al berichten binnengekregen over verdwijningen van en moorden op families in Tarhuna door troepen van Haftar.

Afgelopen zaterdag riep de Egyptische president Abdel-Fattah al-Sisi de strijdende partijen op om de onderhandelingen over vrede, die waren gestrand in januari, te hervatten. Haftars bondgenoten, waaronder Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten, hebben zich achter die oproep geschaard. Turkije, dat de regering in Tripoli steunt, wil dat de NAVO die gesprekken leidt.

Libië verkeert in een staat van burgeroorlog sinds dictator Moammar Gaddafi in 2011 ten val werd gebracht. Het land heeft nu twee regeringen, de officiële in het westen in Tripoli en een clandestiene in het oosten, gesteund door generaal Haftar.