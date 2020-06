Verenigd Koninkrijk: definitief geen uitstel Brexit

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op nieuwjaarsdag 2021 hoe dan ook de Europese Unie. Wat de uitkomst van de onderhandelingen met Brussel en de impact van het coronavirus de komende maanden ook mogen brengen. Dat heeft de Britse minister voor Kabinetszaken Michael Gove vrijdagmiddag via Twitter laten weten.

Gove schrijft dat het wat Londen betreft inmiddels te laat is om de transitiefase nog te verlengen. „Op 1 januari 2021 nemen we de controle over en krijgen we onze politieke en economische onafhankelijkheid weer terug.” Er was sprake van een mogelijke verlenging van de overgangsperiode voor de Brexit, die nog tot en met het einde van dit kalenderjaar doorloopt.

Vooruitgang op inhoud

Voor 1 juli aanstaande moeten de teams van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie bepalen of ze voor die tijd een akkoord denken te bereiken over de voorwaarden aan die uittreding of dat de tijd die daarvoor is uitgetrokken, moet worden verlengd. De gesprekken – over bijvoorbeeld de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en handelsverdragen – verlopen tot nu toe uiterst stroef.

Michel Barnier, die namens de Europese Unie de onderhandelingen leidt, schrijft vrijdagmiddag op Twitter dat hij het besluit van Londen ter kennisgeving aanneemt. „We moeten nu zoveel mogelijk voortgang boeken op de inhoud. Om de onderhandelingen elke mogelijke kans te geven, hebben we afgesproken het aantal gesprekken de komende maanden op te voeren.” Maandag bespreekt de Britse premier Boris Johnson met een topzware Europese delegatie, bestaande uit commissiepresident Ursula von der Leyen en de voorzitters van de Europese Raad en het parlement, over hoe het nu verder moet.

Eerder op vrijdag riepen de eerste ministers van Schotland en Wales Johnson juist nog op om verlenging aan te vragen. Vasthouden aan de deadline van Oud en Nieuw is in verband met het coronavirus volgens hen „buitengewoon roekeloos”.

I just chaired a constructive EU Joint Committee meeting with @MarosSefcovic I formally confirmed the UK will not extend the transition period & the moment for extension has now passed. On 1 January 2021 we will take back control and regain our political & economic independence pic.twitter.com/nZjNpez8LI — Michael Gove (@michaelgove) June 12, 2020