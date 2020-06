Uitspraak: fotograaf mag niet aanwezig zijn bij nertsenruiming

Fotograaf Olivier Middendorp mocht niet aanwezig zijn bij de ontruiming van één van de met coronavirus besmette nertsenfokkerijen deze week. Dat heeft de rechter vrijdagmiddag besloten in een kort geding dat Middendorp had aangespannen tegen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Middendorp is freelance fotograaf voor onder andere NRC en Hollandse Hoogte.

Het kort geding diende eigenlijk te laat, de vier fokkerijen waar deze week coronavirus is vastgesteld waren op vrijdagmiddag al geruimd. De persfotograaf besloot de zaak voort te zetten in de hoop toestemming te krijgen bij toekomstige acties aanwezig te zijn.

Gevaar voor volksgezondheid

De rechter oordeelde dat de aanwezigheid van nog een persoon extra risico op besmetting veroorzaakt, omdat het virus overdraagbaar is van nerts op mens. De aanwezigheid van de fotograaf levert zodoende een te groot gevaar op voor de volksgezondheid, zo redeneerde de rechter, die hiermee het verweer volgde van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die instantie beriep zich op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, waarin onder andere staat dat plekken met zieke dieren alleen bezocht mogen worden door door de minister aangewezen personen. Daarnaast geldt een bezoekverbod voor nertsenfokkerijen in het algemeen.

Er is nu geen journalistiek beeldmateriaal van het ombrengen van de 570.000 nertsen deze week. Het vonnis wordt volgende week openbaar gemaakt.

Middendorp is het niet eens met de uitspraak. „Ik ben van mening dat wij als pers getuigen moeten kunnen zijn van overheidshandelen en het publiek kunnen laten zien hoe dat eruit ziet”, licht hij telefonisch toe. Dat heeft maatschappelijke relevantie, stelt Middendorp „ook omdat het nog vaker kan gaan gebeuren. En de nertsenhouders worden ook gecompenseerd voor alle gedode dieren.” De NVWA vindt van niet: „Het kan niet. Dat heeft te maken met het risico en in dit geval een gevaarlijk risico.”

Middendorp gaat niet in hoger beroep. „We hebben de afgelopen dagen zoveel tegenwerking ondervonden dat we niet denken dat het kansrijk is”, zegt zijn advocaat Mira Herens tegen NRC.