Uber ontslaat 200 werknemers in Amsterdam

Technologiebedrijf Uber ontslaat tweehonderd van zijn 1.500 werknemers op het internationale hoofdkantoor in Amsterdam. Dat heeft het techbedrijf vrijdagochtend aan werknemers medegedeeld.

Uber-topman Dara Khosrowshahi kondigde vorige maand al aan wereldwijd 45 kantoren te sluiten en 6.700 werknemers – een kwart van het personeel – te ontslaan, vanwege scherp gedaalde inkomsten door de coronacrisis. Tot nu werd de Nederlandse afdeling nog gespaard.

De afgelopen weken onderhandelde het Nederlandse management van Uber met de ondernemingsraad van het bedrijf over de voorwaarden voor ontslag. Vrijdagochtend kregen Uber-werknemers per e-mail meegedeeld dat „zij die getroffen worden binnen 30 minuten een uitnodiging krijgen voor een gesprek”, zo schreef het management. „Dit is een hele zware dag voor iedereen, vooral zij die moeten vertrekken.”

Bronnen binnen het bedrijf bevestigen dat Uber besloten heeft geen gebruik te maken van de NOW-regeling van de Nederlandse overheid, waarmee loonkosten van werknemers in Nederland zouden kunnen worden doorbetaald.

Werkt u bij Uber en wilt u naar aanleiding van dit artikel reageren?

Do you work at Uber and would you like to respond to this article?

We zouden graag met u in contact komen voor een follow-up artikel.

We would like to get in touch with you for a follow-up article.

Ja, ik wil reageren / Yes, I would like to respond