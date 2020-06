Oud-burgemeester Jos Heijmans verliest kort geding over e-mails

Oud-burgemeester Jos Heijmans (D66) heeft vrijdag een kort geding verloren die hij had aangespannen tegen de gemeente Weert. Daarmee probeerde Heijmans te voorkomen dat wethouders beschikking zouden krijgen over zijn e-mails. De rechtbank in Roermond heeft de vorderingen van de oud-burgemeester „met name om formele redenen afgewezen”.

Op de meer dan negenduizend e-mails en daarbij behorende documenten was beslag gelegd voor een integriteitsonderzoek wegens een subsidie die Heijmans zou hebben gegeven aan een stichting waar hij zelf voorzitter van is. Dat onderzoek leidde ertoe dat de burgemeester eerder dit jaar vertrok. Ook had dagblad De Limburger een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om de communicatie tussen Heijmans en een raadslid te kunnen inzien.

De rechtbank stelt vast dat Heijmans bij de bestuursrechter had moeten zijn, en niet zoals nu bij de civiele rechter. De bestuursrechter „kan in dit geval ook voldoende rechtsbescherming bieden waar het gaat om de privacy-aspecten”. Heijmans vreesde dat bestanden in verkeerde handen zouden terechtgekomen, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de veiligheid van hem en zijn gezin. De rechtbank ziet echter „geen concrete aanwijzingen” dat er meer veiligheidsrisico’s zijn als de e-mails door de gemeente worden bewaard.

