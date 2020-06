Opnieuw staking bij staalbedrijf Tata Steel

Werknemers van staalbedrijf Tata Steel hebben vrijdag opnieuw het werk neergelegd om te protesteren tegen de Europese reorganisatieplannen. Dat heeft vakbond FNV laten weten. Medewerkers in de magazijnen hebben vanaf 07.00 uur vrijdagochtend het werk neergelegd. Zij leveren alleen materialen in situaties waarbij de veiligheid in het geding kan komen.

Lees ook: Staking legt hoogovens Tata Steel plat

Het is de derde dag op een rij dat het Tata-personeel het werk neerlegt. Woensdag werd ook de staalproductie enige tijd stilgelegd, door de acties was de toevoer van ijzererts richting de hoogovens gestopt.

De medewerkers protesteren tegen de geplande reorganisatie in Europa. Vakbond FNV eist de garantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat er geen banen verdwijnen. Ook zijn de medewerkers boos dat de directievoorzitter van Tata Steel Nederland vorige maand plotseling moest vertrekken. Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis was dit „onbegrijpelijk” en „de druppel” die de emmer deed overlopen.

Donderdag riep de vakbond op tot het houden van stiptheidsacties. Ook is werknemers gevraagd tot woensdag geen overwerk meer aan te nemen. „Zo laten we het bedrijf merken wat het betekent als in de komende jaren steeds meer taken en afdelingen worden uitbesteed”, aldus FNV-bestuurder Berghuis in een persbericht.