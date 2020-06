Omstreden standbeelden naar de vlakte na dood Floyd

In meerdere landen zijn afgelopen week standbeelden van omstreden historische figuren beklad of neergehaald. Het ging om eeuwenoude standbeelden van zeventiende-eeuwse slavenhandelaren en de ontdekkingsreiziger Christopher Columbus. De beelden moesten het ontgelden bij antiracisme-demonstraties die ontstonden tijdens de nasleep van de dood van de zwarte arrestant George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. Historici betwisten of deze historische figuren moeten worden beoordeeld volgens de huidige maatstaven. Beeldenstormen zijn echter van alle tijden