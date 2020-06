Landverrader

Er zijn sporters die pijnlijk duidelijk maken hoe stom het is dat je in de sport geacht wordt van de teams of atleten te houden die toevallig uit jouw land komen en niet van hen die je met redenen bewondert. Binnen de landsgrenzen verbindt die ongeschreven wet je zelfs aan teams uit je eigen postcodegebied. Als het in de muziek of in de keuken ook zo was, zaten we allemaal elke dag naar Jan Smit, Boef en de Toppers te luisteren en Hollandse kost te knagen. Laten we een moment nemen om dankbaar te zijn voor het vrije verkeer van in ieder geval keukens en muziek.

Formule 1 zou ik geen sport willen noemen, liever schaar ik die activiteit onder milieucriminaliteit. In tijden van klimaatverandering voor louter plezier fossiele brandstoffen verbranden om snelle auto’s met daarin overwegend rijke, witte mannen door gewezen natuurgebieden te laten racen, zou strafbaar moeten zijn. Dat vooropgesteld zal ik verder positief blijven, want ook in de helput genaamd racecircuit moet in het kwade iets goeds schuilen. In de Formule 1 heet het goede Lewis Hamilton.

Afgelopen weken steunde deze eerste zwarte Formule 1-coureur constant de Black Lives Matter-beweging. Hij vroeg zelfs de sneeuwwitte en inzake racisme muisstille racewereld, zich uit te spreken. Coureurs en medewerkers gaven gehoor. Lando Norris, die vaak als opvolger van Hamilton aangewezen wordt, verloor nooit zoveel volgers op sociale media als op de dag dat hij zich voor Black Lives Matter uitsprak. Hij verwelkomde het verlies. Onze Max Verstappen gebruikte zijn podium afgelopen weken uitsluitend voor zelfpromotie.

Max was zes jaar toen hij zijn eerste eigen kart kreeg. In zijn vader had hij een fulltime privétrainer. Beweren dat Max een getalenteerd coureur is, is als beweren dat Willem-Alexander een begenadigd zakenman is. Ja, ze houden allebei hun winkel overeind, maar met alles wat hen op dienbladen werd aangereikt, hadden ze comateus moeten zijn geweest om dat niet voor elkaar te krijgen. Gevraagd naar de coureur waar hij tegenop kijkt, zei Verstappen dat hij tegen niemand opkijkt.

Hamilton beantwoordde dezelfde vraag met dat hij altijd als Ayrton Senna wilde zijn. Met een ego dat wel ruimte voor het bewonderen van een ander heeft, slaagde hij erin zijn idool te evenaren en in te halen. Om hem te laten racen, nam Hamiltons vader bijbaantjes. Als kroon op het werk, eet Hamilton geen dieren. Toen ze Max vroegen wat hij daarvan dacht, zei hij dat hij voor veganisme te veel van hamburgers hield. Hamiltons brein staat hem empathie toe met mens en dier, dat van Verstappen laat zich leiden door zijn smaakpapillen.

Nadat het standbeeld van slavenhandelaar Edward Colson in Bristol was neergehaald, sprak Hamilton zich weer uit: men had tijd genoeg gehad om het op vredige wijze weg te halen. Hij riep op monumenten voor slavenhandelaren overal te verwijderen.

Van Verstappen hoeft hij, vermoed ik, ook hierin geen steun te verwachten; die krijgt zo’n beeld alleen omlaag als hij er per ongeluk tegenaan rijdt. Noem mij een landverrader, maar zolang Formule 1 niet gecriminaliseerd wordt, ben ik team Hamilton.

Carolina Trujillo is schrijfster.