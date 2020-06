John Cleese noemt schrappen aflevering Fawlty Towers ‘dom’

De Britse acteur en komiek John Cleese heeft uitgehaald naar de „domme” beslissing van een Britse tv-zender om zijn bekende Fawlty Towers-aflevering ‘The Germans’ te schrappen. UKTV zendt de aflevering voorlopig niet uit op zijn streamingsdienst vanwege racistische uitingen. „Een van de dingen die ik heb geleerd is dat mensen een heel verschillend gevoel voor humor hebben”, reageert Cleese vrijdag tegenover de Australische krant The Sydney Morning Herald.

In navolging van de wereldwijde anti-racismeprotesten hebben streamingdiensten en zenders de afgelopen dagen meerdere series of films geschrapt. De Britse zender UKTV, die onder de BBC valt, schrijft op Twitter nu ook dat de Fawlty Towers-aflevering uit 1975 „tijdelijk ” verwijderd is vanwege „racistische uitspraken”. Daarbij wordt niet duidelijk gemaakt om welke fragmenten het precies gaat.

Vermoedelijk heeft de beslissing van UKTV te maken met uitspraken van het personage Major Gowen (Ballard Berkeley), die tijdens het vertellen van een anekdote over India meerdere keren het zeer beladen woord nigger gebruikt. De BBC zond de aflevering daarom eerder al uit zonder het bewuste fragment. In ‘The Germans’ reageert hoteleigenaar en hoofdpersonage Basil Fawlty - gespeeld door John Cleese - ook geschokt wanneer hij geholpen wordt door een zwarte dokter.

‘Oud fossiel’

De scène met Major Gowen is volgens de maker een persiflage van het racisme in de Britse elite. „De Major was een oud fossiel, een overblijfsel van tientallen jaren eerder”, zegt Cleese. „We steunden zijn overtuigingen niet, we steken er de draak mee. Als ze dat niet begrijpen, als mensen te stom zijn om dat te begrijpen, wat kan ik dan nog zeggen?” De 80-jarige komiek zegt tegen The Sydney Morning Herald dat hij van te voren niet is ingelicht over de beslissing van UKTV.

‘The Germans’ is de laatste aflevering van de wereldberoemde sitcom en bevat ook het bekende ‘don’t mention the war‘-fragment. Hoteleigenaar Fawlty probeert dan tevergeefs Duitse gasten te ontvangen zonder de Tweede Wereldoorlog te noemen. UKTV zegt de aflevering momenteel te beoordelen voordat deze weer wordt uitgezonden. De zender is zich „bewust van de impact van verouderde taal” en wijst erop dat andere series in dit soort gevallen een waarschuwing bevatten of geredigeerd worden.

Streamingsdienst Netflix liet deze week weten afleveringen Little Britain te verwijderen. In die Britse komedieserie, die van 2003 tot 2005 werd uitgezonden, vertolken Matt Lucas and David Walliams personages van kleur, onder meer door zwarte schmink op te smeren. De BBC besloot die serie ook van zijn iPlayer te halen, omdat „tijden veranderd” zijn volgens de zender. HBO maakte deze week al bekend dat het voorlopig de klassieker Gone With The Wind uit 1939 zal verwijderen, omdat de film „etnische en racistische vooroordelen” bevat.

Bekijk hier het fragment van Fawlty Towers met ‘don’t mention the war’-fragment: