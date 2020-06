Groene sapjes, sportschool, acht uur slaap en tóch moe zijn

Het geheim van succesvolle mensen, schrijft meditatie-expert Rajshree Patel, is hun energie. Noem het gotspe of mojo – zij die ver komen in het leven zijn vaak „levendige, opgewekte en dynamische types”. Ooit, stelt Patel, waren we allemaal zo. Want kleine kinderen kennen geen Red Bull of Starbucks en leven „helemaal vrij en in het moment”. Maar wie opgroeit in de westerse samenleving raakt steeds verder verwijderd van deze onbevangen, energieke ik. Zelfhulpboek Het geheim van levenskracht belooft je om „optimaal gebruik te maken van de onuitputtelijke bron van levensenergie”.

Rajshree Patel: Het geheim van levenskracht Invictus Publishing. 320 blz. €21,95

Patel richt zich duidelijk op de moderne yup. „Misschien drink je groene sapjes, ga je naar de sportschool en slaap je acht uur per nacht. En misschien ben je toch moe en functioneer je niet optimaal.” Volgens de coach wordt onze levenskracht „opgeslurpt door de onnodige mentale ruis, de negatieve emoties en de beperkende overtuigingen” en moeten we ons en masse richten op positieve gedachtes.

Patel groeide op tussen het platteland van India en New York, als kind van Indiërs uit Oeganda. Later trok ze naar Californië, waar ze carrière maakte als advocaat. Op een „lente-avond” ontmoette ze in Los Angeles de goeroe Sri Sri Ravi Shankar, een „metafysische ervaring”: „van binnen huilde ik zonder droevig te zijn”. Ze gooide haar leven om en werd pupil van deze steenrijke spiritueel leider, die ze op één lijn plaatst met Einstein, Gandhi en Mandela. Ze reisde de wereld over om vestigingen op te zetten van zijn organisatie Art of Living, die (ook in Nederland) streeft naar een „stress- en geweldloze samenleving”.

Haar boek ademt het maakbaarheidsdenken uit Silicon Valley. Steeds vergelijkt Patel ons lichaam met een machine of computer. „Verwijder oude, overbodige bestanden in je geheugen”, „upgrade je besturingssysteem”. Het brein is een „monsterlijke machine” en een drukke mind „de grootste brandstofverbruiker”. Sowieso moet Patel minder hebben van intellectuelen. „Hun levenskracht is het laagste van de groep.” Ook beoefenaars van mindfulness moeten het ontgelden. „Is het je wel eens opgevallen dat zij er niet bepaald levendig en energiek uitzien?”

Sorry dat je kanker hebt, had je maar wat vaker moeten glimlachen

Met het idee dat positief denken van invloed is op je gezondheid komt Patel op gevaarlijk terrein. Ze beschrijft hoe een vriend met „veel schuldgevoelens” overleed aan leukemie. Verwijzend naar slechts één onderzoek gaat ze hierbij veel te kort door de bocht. Sorry dat je kanker hebt, had je maar wat vaker moeten glimlachen.

Volgens Patel kun je met een combinatie van ademhalingsoefeningen, meditatie en „mindsetverschuivingen”, gebaseerd op de vedischte traditie (waar ook yoga deel van uitmaakt) je kinderlijke levenskracht weer aanboren. Hoe dat precies werkt is mij na afloop nog niet helemaal duidelijk. Gelukkig draagt de auteur zelf meerdere keren de oplossing aan. Bezoek haar site en volg de elfdaagse cursus, die zal mij álles uitleggen.

