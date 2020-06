‘Gay Pride was beoogd doelwit van aanslag’

De Gay Pride in Amsterdam was in 2018 een van de beoogde doelwitten van een terreurgroep uit Arnhem. Dat zou de 36-jarige hoofdverdachte Hardi N. hebben gezegd tegen een infiltrant van de politie. Dat blijkt vrijdag tijdens de tweede zittingsdag van het proces, aldus persbureau ANP. De plannen zijn nooit heel concreet geworden, van een daadwerkelijke aanslagpoging was geen sprake.

Lees ook: Ze stonden ‘te popelen’ om een aanslag te plegen

N. werd in september 2018 samen met zes anderen aangehouden omdat ze ervan verdacht werden een aanslag te willen plegen op een evenement. Daarbij wilden ze kalasjnikovs, bomvesten en een autobom gebruiken. Behalve een aanslag op de Gay Pride zou de groep ook van plan zijn geweest om een militaire basis aan te vallen. Ze zouden joggende militairen hebben willen neerschieten.

Tijdens een undercoveractie deed een politieagent zich voor als wapenleverancier. Volgens de infiltrant vertelde N. dat hij hulp nodig had bij het plegen van de aanslag. Hij zocht mensen die kennis hadden van wapens. N. beroept zich in de rechtbank op zijn zwijgrecht. Eerder beweerde hij te zijn uitgelokt door de undercoveragent.

De groep verdachten bestaat grotendeels uit tegengehouden Syriëgangers. Ze werden aangehouden na een undercoveractie in een vakantiehuisje in Weert. In het huisje, dat was volgehangen met camera’s en afluisterapparatuur, zou een levering van wapens plaatsvinden. Toen ze het vakantiepark verlieten, werden zij aangehouden.