Een provisorische testruimte is ingericht aan de kant van een grote straat in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Hier kunnen mensen zich, door in beschermingspakken gehesen zorgverleners, laten testen op het coronavirus. Het aantal besmettingen in het Aziatische land is al oplopen tot ver boven de 100.000.

Foto Aamir QureshiI / AFP