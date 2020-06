‘Ik ben me gaan aanpassen’

Nana Scholten (35), Wilp

Kindercoach in opleiding

„Hoe het is om zwart in Nederland te zijn – volgens mij als enige in mijn dorp – kan ik bijna niet uitleggen. Je moet het ervaren. Hoe iedereen op het terras opkijkt als je met je gezin gaat zitten voor een koffie. Dat in de supermarkt vijf man kijken, of je niet iets meeneemt. Of dat een hulpverlener je agressief noemt omdat je – zoals veel Afrikaanse vrouwen – een luide stem hebt.

Het zit ’m in duizend van dit soort verhaaltjes. En onbedoeld ben ik me daarom gaan aanpassen.

Zo heb ik natuurlijk ook een Afrikaanse naam [ze kwam tien jaar geleden voor de liefde uit Ghana naar Nederland, red.], die ik hier niet wil noemen. Maar als ik met de gemeente mail of solliciteer als mevrouw Scholten – de naam van mijn ex – krijg ik meteen antwoord. Als ik mijn eigen naam gebruik, moet ik dagen wachten. Áls ik al iets hoor. Terwijl: eigenlijk moeten naam of kleur niets uitmaken. We zijn toch allemaal mensen?” (KS)