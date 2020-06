De zorg: kosten, beleid en corona

Op het hoogtepunt van de crisis luidde het devies: regel het maar gewoon, ongeacht de kosten. Nu de crisis over zijn hoogtepunt heen is, is het tijd voor zelfreflectie in Den Haag.

In deze Haagse Zaken hoor je van Philip de Witt Wijnen en Pim van den Dool hoe het zorgsysteem in Nederland geregeld is, hoe het nadenken over marktwerking veranderde en of de crisis misschien wel zorgt voor een omwenteling in hoe we zorg in de toekomst geregeld wordt.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige aflevering van Haagse Zaken: Denk: geschiedenis, gedoe en het grote verhaal.