Suriname vraagt Nederland om coronahulp

Brazilië heeft nu na VS meeste coronadoden Brazilië is na 909 nieuwe sterfgevallen in het afgelopen etmaal Groot-Brittannië gepasseerd wat betreft het aantal bevestigde coronadoden. Daarmee zijn er nu alleen in de Verenigde Staten meer mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus dan in Brazilië. Het totale Braziliaanse dodental is volgens de Johns Hopkins University opgelopen tot 41.828, in Groot-Brittannië zijn dat er 41.566 en in de VS 114.471. Het aantal bevestigde besmettingen in Brazilië liep in de afgelopen 24 uur met bijna 26.000 op tot 828.810. President Jair Bolsonaro neemt het coronavirus nog altijd niet erg serieus en verzet zich als hoeder van de economie tegen de lockdownmaatregelen die gouverneurs hebben afgekondigd. Lees ook: Geeft de wereld de strijd tegen corona al op?

Frankrijk opent vanaf 1 juli grenzen voor reizigers van buiten Schengenzone Frankrijk gaat vanaf 1 juli in stappen zijn grenzen weer open doen voor reizigers uit niet-Schengenlanden hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De Europese Unie had vrijdag al aangekondigd dat het inreisverbod voor mensen van buiten de EU in juli geleidelijk zou worden opgeheven. Volgens de ministers Jean-Yves Le Drian Christophe Castaner zijn niet gelijk reizigers uit alle landen welkom: „Deze opening zal geleidelijk verlopen en variëren afhankelijk van de gezondheidssituatie in elk van de landen, en in overeenstemming met de regelingen die tegen die tijd op Europees niveau zullen zijn overeengekomen”, staat in een gezamenlijke verklaring. Frankrijk had eerder al bekendgemaakt vanaf maandag 15 juni de grenzen weer te openen voor Europese landen binnen de Schengenzone. Vrijdagavond laat kondigde Tsjechië aan ook vanaf maanden weer inwoners vanuit bijna alle EU-landen te verwelkomen. Alleen voor reizigers uit België, Portugal, Zweden en uit de Poolse provincie Silezië blijven de grenzen voorlopig nog dicht. En ook Britten zijn nog niet welkom.

Polstokhoogspringwedstrijd met publiek in toeterende auto's In de Duitse stad Düsseldorf is vrijdagavond laat 'Flight Night' gehouden, een wedstrijd voor professionele polstokhoogspringers waarbij publiek toekeek vanuit auto's. Het was de eerste atletiekwedstrijd met toeschouwers sinds de uitbraak van het coronavirus. Het decor was een groot parkeerterrein, waarop de aanwezige auto's minstens anderhalve meter uit elkaar stonden en de polstokhoogspringers na een geslaagde poging konden rekenen op luid getoeter in plaats van het gebruikelijke applaus in een atletiekstadion. Na elke sprong werden de lat en het landingskussen gedesinfecteerd. Polshoog - Düsseldorf 🇩🇪 gaat beginnen. Met de fans in de auto 🙂 !! #coronavirus #COVID19 vrije atletiek. pic.twitter.com/gD5SArl4LI — Atletiek Live (@AtletiekLive) June 12, 2020 De Duitser Torben Blech won de demonstratiewedstrijd met een bescheiden hoogte van 5,55 meter, maar vanwege de korte aanloop en de stevige wind waren de omstandigheden moeilijk. De Nederlandse recordhouder Menno Vloon bleef steken op 5,20 meter.