Overname Giphy door Facebook onderzocht door Britse marktwaakhond

De Britse mededingingsautoriteit is een onderzoek begonnen naar de overname van gifjesplatform Giphy door Facebook. Dat is vrijdag bekendgemaakt. De waakhond, de Competition and Markets Authority, onderzoekt in hoeverre de overname de concurrentieverhoudingen op de Britse markt schaadt.

Met de overname, die vorige maand werd aangekondigd, zou zo’n 400 miljoen dollar (370 miljoen euro) zijn gemoeid. Naar aanleiding van het onderzoek zou Facebook de integratie van het platform met Facebook tijdelijk hebben stilgelegd, zeggen bronnen tegen CNN. Ook in Australië loopt een soortgelijk onderzoek naar de aankoop van de Amerikaanse zoekmachine voor gif-bestanden. De hoogste baas van de Australische mededingingsautoriteit zei tegenover CNN „verbaasd te zijn” dat Facebook de overname vooraf niet had gemeld.

Het is onduidelijk of de Amerikaanse waakhond FTC ook nog naar de deal gaat kijken. Bij de markttoezichthouder loopt wel al een breder onderzoek naar overnames die grote techbedrijven in de afgelopen tien jaar hebben gedaan.

Lees ook: Waarom Facebook miljoenen steekt in ‘gifjesfabriek’ Giphy

700 miljoen bezoekers

Giphy werd in 2013 opgericht in New York. Het platform is inmiddels gelinkt aan alle grote sociale media zoals Facebook, Twitter, SnapChat en TikTok en de Giphy-website heeft dagelijks meer dan 700 miljoen bezoekers. Na de aankondiging van de overname maakte Facebook bekend dat ook andere platforms toegang houden tot de database met bewegende plaatjes.