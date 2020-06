Bouterse reageert op interview Santokhi: “Ik schuw geen enkele confrontatie”

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft in een interview met regeringswoordvoerder Clifton Limburg gereageerd op de inmiddels gerectificeerde uitspraken van VHP-voorzitter Chan Santokhi bij radiozender BNR. In dat interview zou Santokhi gezegd hebben bereid te zijn Bouterse uit te leveren aan Nederland. BNR zou die woorden verkeerd geciteerd hebben en heeft die uitspraken later gerectificeerd. Santokhi reageerde er ook nog op in een verklaring, door te zeggen dat Suriname geen staatsburgers uitlevert. Bouterse is in Nederland voor elf jaar veroordeeld voor drugssmokkel.

Bouterse zou zich gestoord hebben aan de woorden van Santokhi. “Ik ben een gewoon mens. Ik ga nooit confrontatie opzoeken, maar geloof me, ik schuw geen enkele confrontatie”, zei de Surinaamse president. “Het was in schril contrast met wat wij uren, uren en uren hebben besproken”. Volgens de president zou er in dat gesprek gesproken zijn over een goede transitie van de regering en niet over een politieke samenwerking tussen de NDP van Bouterse en de VHP.

Hoewel het al snel duidelijk leek dat de VHP van Santokhi de parlementsverkiezingen in Suriname had gewonnen, duurde het anderhalve week voordat de officieuze uitslag werd bekendgemaakt. Het Onafhankelijk Kiesbureau moet nog met de officiële uitslag komen. Bouterse, wiens partij NDP een grote nederlaag heeft geleden, had eerder om een hertelling gevraagd. In het interview vandaag zei Bouterse te wachten op die officiële uitslag voordat hij de winnaars feliciteert. Toch leek hij zich al neer te leggen bij de nederlaag. “We moeten ons hoofd buigen”, zei hij.