Akkoord over uitwerking pensioenakkoord

Het kabinet heeft vrijdag overeenstemming bereikt met vakbonden en werkgevers over de aanpassing van het pensioensysteem. Het gaat om de uitwerking van het vorig jaar juni gesloten pensioenakkoord.

Na dat akkoord op hoofdlijnen moest er nog worden onderhandeld over de details, die cruciaal zijn in de uiteindelijke verdeelregels van de Nederlandse pensioenpotten, waar zo’n 1.500 miljard euro in zit. Werknemers bouwen dat aanvullende pensioen op voor bovenop de AOW-uitkering.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) heeft toegezegd dat hij voor eind dit jaar opnieuw de regels voor pensioenverlagingen zal versoepelen. Pensioenfondsen hoeven alleen de uitkering van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van werknemers te verlagen als ze een dekkingsgraad hebben van 90 procent. Zonder die verdieping hadden veel fondsen al moeten verlagen bij een dekkingsgraad van 100 procent.

Lees ook: Jaar na pensioenakkoord zijn er nog veel losse eindjes

Het moeilijkste discussiepunt ging over de werknemers die een financiële tegenvaller tegemoetzien als de nieuwe verdeelregels ingaan – vooral veertigers. Deze mensen moeten gecompenseerd worden, is afgesproken in het pensioenakkoord, zonder dat het kabinet geld bijlegt. Pensioen is immers een arbeidsvoorwaarde: een zaak tussen werkgevers en werknemers.

Ook was nog niet besloten of pensioenfondsen verplicht worden om al hun pensioenvermogen onder te brengen onder de nieuwe regels en wanneer die nieuwe regels precies ingaan.

Dit bericht wordt aangevuld.