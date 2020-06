Activistische aandeelhouder voert druk op verzekeraar NN op

Activistische aandeelhouder Elliott heeft de druk opgevoerd op NN. De Nederlandse verzekeraar moet er volgens het grootste hedgefonds van de wereld voor zorgen dat het meer waard wordt op de beurs. Wat Elliott doet als dat niet gebeurt, maakte de plaaggeest van veel beleggingsfondsen niet duidelijk.

Elliott, dat sinds februari een aandeel in NN heeft van meer dan 3 procent, lanceerde vrijdag om zijn punt te maken een speciale website. De timing is niet toevallig: op 24 juni vindt de eerste Capital Markets Day van NN plaats onder de nieuwe topman David Knibbe, die in oktober aantrad. Dat investeerdersevenement is volgens het hedgefonds „hét moment” voor NN om duidelijker te communiceren naar de financiële markten.

Die communicatie is het voornaamste punt van Elliott: NN is weliswaar een solide draaiend bedrijf met ondanks de markttumult goede resultaten, maar het bedrijf is er volgens de aandeelhouder slecht in om dat voor het voetlicht te brengen.

Elliott vindt daarnaast dat NN niet ambitieus genoeg is. De verzekeraar zou wat betreft alle aspecten van het bedrijf duidelijker moeten maken hoe het „waarde” kan maximaliseren. Het hedgefonds doet hiervoor ook suggesties. Zo zouden de activiteiten in Japan kunnen worden afgestoten en zou de verzekeraar haar kapitaal beter kunnen beleggen.

Minder waard

De minpunten van NN zorgen ervoor dat het bedrijf relatief minder waard is dan concurrenten „terwijl dat juist andersom zou moeten zijn”. Elliott denkt dat NN de potentie heeft een van de beste verzekeraars van Europa te worden. Volgens het in 1977 opgerichte hedgefonds zou NN, als het zou luisteren naar zijn suggesties, op de beurs meer dan 80 procent meer waard kunnen worden. Dat zou er bovendien in resulteren dat aandeelhouders in de komende vijf jaar 9 miljard euro uitgekeerd zouden kunnen krijgen.

Elliott was al sinds de februari in gesprek met het management van NN over de achterblijvende beurskoersen. Dat het nu voorafgaand aan de Capital Markets Day naar buiten treed zou er op kunnen wijzen dat die gesprekken met het team van Knibbe onvoldoende hebben opgeleverd.

NN laat in een reactie weten „notie te hebben genomen” van de mening van Elliott. NN schrijft dat het zich volledig inzet „in het belang van de onderneming”, door het creëren van waarde op lange termijn voor „al haar stakeholders”. En dus niet alleen aandeelhouders.

Op de beurs wordt positief gereageerd op de bemoeienis van Elliott. Het aandeel NN op de Amsterdamse beurs koerst rond het middaguur zo’n 6 procent hoger op ruim 30 euro. Voor de coronacrisis was een aandeel NN 37 euro waard.