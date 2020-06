22 jaar cel geëist voor doodschieten beruchte crimineel Karel Pronk

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een gevangenisstraf van 22 jaar geëist tegen Errol J., die wordt verdacht van het doodschieten van onderwereldfiguur Karel Pronk. Dat meldt persbureau ANP. Pronk werd twee jaar geleden doodgeschoten in de buurt van een koffietent in Delft.

Op kogelhulzen die op de plek van de schietpartij zijn gevonden, is volgens justitie dna van J. aangetroffen. Het OM kon niets zeggen over het motief van J., die lid is van de motorbende Hells Angels en al langer op de nationale opsporingslijst stond. Volgens geruchten zouden de twee enkele dagen voor de schietpartij ruzie hebben gekregen, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen gevonden. De verdachte zweeg vrijdag in de rechtszaal.

J. werd vorig jaar aangehouden tijdens een routinecontrole in Spanje. Hij stond al langer op de nationale opsporingslijst en werd kort na zijn arrestatie uitgeleverd aan Nederland. Het slachtoffer Pronk, die tweemaal uit de gevangenis wist te ontsnappen, werd begin jaren negentig veroordeeld voor betrokkenheid bij moord en het leidinggeven aan een criminele organisatie.