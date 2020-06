Ziekenhuizen niet bereikbaar door telefoonstoring bij Vodafone

Door een landelijke telefoonstoring bij Vodafone zijn donderdagmorgen meerdere ziekenhuizen niet bereikbaar. Dat meldt persbureau ANP. Onder meer het UMC Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Maastricht UMC+, het Amsterdam UMC, het Erasmus MC en het LUMC Leiden laten op Twitter weten dat ze getroffen zijn door de storing. Een aantal ziekenhuizen is nog wel bereikbaar via tijdelijke noodnummers.

UMCUtrecht UMC Utrecht Op dit moment is er een landelijke telefoonstoring. Het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn daarom alleen bereikbaar via het noodnummer: 030 6397999. 11 juni 2020 @ 04:38 Volgen

Vodafone zelf heeft nog niets laten weten over de storing. Het is dan ook onbekend wat er precies aan de hand is, wanneer het euvel verholpen zal zijn en hoe groot de omvang van de storing is. Niet alleen ziekenhuizen ondervinden problemen: ook andere bedrijven en instellingen zeggen last te hebben. Op storingswebsite allestoringen.nl was rond half negen ‘s morgens een grote piek te zien in het aantal meldingen over Vodafone.

Ook NRC is donderdagochtend niet bereikbaar. Kijk voor meer informatie op onze servicepagina.