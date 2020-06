Zeker 46 doden bij scheepsramp voor kust van Tunesië

Er zijn zeker 46 mensen overleden door een gezonken migrantenschip voor de kust van Tunesië. Dat meldt persbureau Reuters donderdag. Afgelopen dinsdag werden al twintig lichamen gevonden. De afgelopen dagen is gezocht naar overlevenden door de kustwacht en het leger.

Het schip was onderweg vanuit de Tunesische havenstad Sfax en had als doel om de kust van Italië te bereiken. Aan boord waren in totaal 53 mensen, waarvan onduidelijk is of iemand de ramp heeft overleefd. Onder de doden zitten zeker 23 vrouwen en 2 kinderen, laat een woordvoerder van de lokale autoriteiten weten aan Reuters. Het zou overwegend gaan om mensen uit Centraal-Afrika.

In mei 2019 kwamen voor de kust van de Tunesië 86 mensen om het leven toen het schip waarop zij zaten kapseisde op een kleine tachtig kilometer van de kust van Sfax. Vorig jaar kwamen in totaal 575 migranten om tijdens hun oversteek van de Middellandse Zee naar Europa, blijkt uit het Missing Migrants-project van de Verenigde Naties. In 2020 staat het aantal doden op 269. Tijdens het dieptepunt van de migratiecrisis in 2015 en 2016 ging het om respectievelijk 2.078 en 2.899 doden.