Wolf die tientallen schapen doodde is niet meer in Nederland

De wolf die vorige maand tientallen schapen doodbeet op verschillende plekken in Nederland is doorgetrokken naar België. Het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft de wolf geïdentificeerd als het dier dat waarschijnlijk woensdag in Berlaar (onder Antwerpen) een koe doodde. Eerder deze week doodde het beest elders in België ook nog twee schapen.

Volgens de Belgische onderzoekers is de wolf, die de codenaam GW1554m heeft meegekregen, ongeveer een jaar oud en afkomstig uit een roedel bij het Duitse Meppen. Het INBO zegt dat de wolf „eerder lelijk heeft huisgehouden” in de schapenpopulatie bij Culemborg. Tegenover Nu.nl bevestigt Bij12, een uitvoeringsorganisatie van provincies die ook een wolvenschademeldpunt heeft, dat GW1554m ook de wolf is die toesloeg bij Heusden.

In Nederland dook de wolf eind april voor het eerst op in de buurt van Culemborg. Hij beet daar in een paar dagen tientallen schapen dood. „Hij leek wel geestelijk gestoord zoals hij het ene na het andere schaap pakte”, aldus een gedupeerde boer tegen De Gelderlander. Twee weken later nam de wolf nog eens een kleine dertig schapen te grazen in het Noord-Brabantse dorp Hedikhuizen.

De identificatie van GW1554m is niet het enige wolvennieuws van donderdag. Het Europees Hof van Justitie bepaalde dat een wolf ook buiten zijn natuurlijke leefomgeving een beschermd dier is. Wanneer wolven zich dus in dorpen of steden begeven mogen zij daar niet zomaar worden weggehaald. Dat is alleen mogelijk als de bevoegde nationale autoriteiten daarvoor toestemming hebben gegeven.