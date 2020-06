VS wil medewerkers Internationaal Strafhof sancties opleggen

President Donald Trump geeft toestemming voor sancties tegen de medewerkers van het Internationaal Strafhof die betrokken zijn bij een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden van het Amerikaanse leger in Afghanistan. Dat maakte minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag bekend, meldt persbureau Reuters. Tegen de medewerkers kunnen economische sancties en reisrestricties worden uitgevaardigd.

Pompeo waarschuwde dat de reisbeperkingen ook kunnen gaan gelden voor familieleden van medewerkers, om te voorkomen dat zij kunnen afreizen naar de Verenigde Staten. „We kunnen niet toekijken terwijl onze mensen worden bedreigd door een pseudo-rechtbank,” aldus Pompeo.

Volgens een anonieme bron dichtbij de Amerikaanse president wordt het onderzoek van het Strafhof „aangezwengeld door een organisatie met twijfelachtige integriteit”, waarbij ook Rusland een rol wordt toebedeeld. Het onderzoek, dat veertien jaar geleden in vooronderzoek van start ging, richt zich op mogelijke misdaden tijdens de oorlog in Afghanistan. Daarbij wordt ook gekeken naar de Taliban en medewerkers van de Afghaanse geheime dienst en politie.

‘Invasie-van-Den-Haag-wet’

De beroepskamer van het Internationaal Strafhof oordeelde in maart dat een strafrechtelijk onderzoek mag worden gestart naar misdaden in de oorlog tegen Afghanistan. Dat betekende dat het Strafhof in Den Haag, dat niet wordt erkend door de Verenigde Staten, voor het eerst Amerikaanse militairen of CIA-agenten kon vervolgen.

De berechting van Amerikaanse militairen in het Strafhof in Den Haag is al lange tijd omstreden. Tijdens de regering-Bush werd in 2002 een wet aangenomen die Amerikaanse militairen tegen rechtsvervolging moet beschermen. Deze American Service-Members’ Protection Act is ook wel de ‘invasie-van-Den-Haag-wet’ genoemd, omdat hierin een clausule is opgenomen die de invasie van Nederland mogelijk maakt.