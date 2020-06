Vijftien ‘homogenezers’ actief in Nederland

In Nederland zijn naar schatting vijftien homogenezingstherapeuten en -organisaties actief. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek naar homogenezing, dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) woensdagavond met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Aanleiding voor het onderzoek was zorg over met name jongeren en kwetsbare lhbti’ers die deze conversietherapie ondergaan.

Bij dergelijke conversietherapieën worden homoseksuelen, biseksuelen en transgenders ‘geholpen’ niet-heteroseksuele gevoelens te onderdrukken of ontmoedigen. Dit kan leiden tot vereenzaming, depressies en suïcidale gedachten, wordt geconcludeerd in het onderzoek.

De Tweede Kamer stemde in mei al in met een verbod op homogenezing. Of het zinvol is homogenezing strafbaar te stellen en op welke manier een dergelijk verbod moet worden vormgegeven, moet later duidelijk worden. Eind deze maand verschijnt een tweede deel van het onderzoek, dat op die vraag antwoord geeft. De Jonge zegt dan met een inhoudelijke reactie op de resultaten te komen.