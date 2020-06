Unilever wil volledig Brits bedrijf worden

Unilever gaat de bedrijfsstructuur hervormen en wordt een volledig Brits bedrijf. Dat meldde het nu nog Nederlands-Britse levensmiddelenconcern donderdag in een persbericht. De hervorming, waarover aandeelhouders zich nog moeten uitspreken, moet het concern naar eigen zeggen meer „strategische flexibiliteit” bieden.

De aankondiging van het bedrijf, bekend van merken als Andrélon, Dove en Unox, volgt op een onderzoek van anderhalf jaar naar mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen. De huidige structuur, met de twee hoofdkantoren in Rotterdam en in Londen, wordt door de bedrijfsleiding ervaren als te ingewikkeld, onder meer bij fusies en afsplitsingen. „De reden dat we dit nu doen is dat we klaar willen zijn als zich kansen of bedreigingen voordoen”, zei Nils Andersen, president-commissaris van Unilever, donderdagochtend in een videogesprek met NRC. Unilever denkt onder meer na over afsplitsing van de theedivisie, met merken als Lipton en Pukka.

Twee jaar geleden wilde Unilever volledig Nederlands worden, wat leidde tot onvrede onder Britse aandeelhouders, onder meer omdat ze in Nederland belasting zouden moeten gaan betalen over het dividend. Op aandringen van Unilever stond in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III in 2017 dat de dividendbelasting zou worden afgeschaft, maar hierover ontstond in de Nederlandse politiek grote politieke ophef. Uiteindelijk bleef de dividendbelasting bestaan. Overigens speelde bij het verzet van Britse aandeelhouders tegen ‘vernederlandsing’ ook mee dat Unilever als Nederlands bedrijf zijn notering in de Londense beursindex FTSE 100 zou verliezen. Beleggers die passief in deze index beleggen, zouden dan ongewild hun aandeel Unilever van de hand moeten doen.

Unilever schrijft donderdag dat de 2.500 werknemers in Nederland en de 6.000 mensen in Verenigd Koninkrijk aan het werk blijven. Ook blijven de locaties onveranderd, wat betekent dat het kantoor in Rotterdam en het onderzoekscentrum in Wageningen blijven bestaan. Unilever blijft ook genoteerd aan de Amsterdamse beurs.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) schreef donderdagochtend in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet het besluit van Unilever betreurt, hoewel het „niet als een grote verrassing” komt. Wiebes is positief over de toezegging van Unilever dat banen in Nederland blijven bestaan.

Ook heeft Unilever in een brief aan het kabinettoezeggingen gedaan over het versterken van de voedsel- en drankendivisie in Nederland, wat volgens Wiebes de Nederlandse positie op het gebied van agrifood „verder versterkt”. Als de voedsel-en drankendivisie van Unilever ooit een zelfstandig bedrijf mocht worden, zal dit in Nederland worden gevestigd, zo belooft Unilever in deze brief. Overigens is deze belofte wel aan de voorwaarde gebonden dat Nederland „een aantrekkelijke locatie blijft voor hoofdkantoren”. Het laat zien hoe het kabinet blijft proberen invloed uit te oefenen op het bedrijf, dat in 1930 ontstond door de fusie van de Nederlandse Margarine Unie en het Britse Lever Brothers.

Het aandeel Unilever op de Amsterdamse beurs stond donderdag aan het einde van de ochtend zo’n 2,6 procent hoger.