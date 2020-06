Unilever hervormt bedrijfsstructuur, wordt volledig Brits

Unilever gaat de bedrijfsstructuur hervormen en wordt op papier volledig Brits. Dat meldt het Nederlands-Britse levensmiddelenconcern donderdag in een persbericht. De hervorming moet het concern naar eigen zeggen meer „strategische flexibiliteit” bieden.

De aankondiging van het bedrijf, bekend van merken als Andrélon, Dove en Unox, volgt op een onderzoek van anderhalf jaar naar mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen. Twee jaar geleden wilde Unilever volledig Nederlands worden, wat leidde tot onvrede onder Britse aandeelhouders omdat ze meer belasting zouden moeten betalen over het dividend.

Unilever schrijft donderdag dat de 2.500 werknemers in Nederland en de 6.000 mensen in Verenigd Koninkrijk aanblijven. Ook blijven de locaties onveranderd, wat betekent dat het kantoor in Rotterdam en het onderzoekscentrum in Wageningen blijven bestaan.

Geen verrassing

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) zegt in een reactie het besluit van Unilever te betreuren, hoewel het „niet als een grote verrassing” komt. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij is wel positief over het bericht dat de banen in Nederland blijven bestaan. Ook zou Unilever toezeggingen hebben gedaan over het versterken van de voedsel- en drankendivisie in Nederland, wat volgens de minister de Nederlandse positie op het gebied van agrifood „verder versterkt”.

Unilever speelde een grote rol bij de discussie over het afschaffen van de dividendbelasting in 2018. De aandeelhouders van Unilever en andere grote bedrijven zouden op die manier worden vrijgesteld van de 15 procent belasting op dividend - wat het voor grote bedrijven aantrekkelijker zou maken zich in Nederland te vestigen. Uit ambtelijke notities bleek dat Unilever had gezegd dat het hoofdkantoor niet in Nederland zou komen zolang de belasting bestond. Uiteindelijk besloot Unilever het kantoor sowieso niet te verplaatsen, waarop het kabinet besloot de afschaffing van de dividendbelasting niet door te voeren.

