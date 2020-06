Tien militairen gedood bij aanval in Ivoorkust

Bij een aanval door gewapende mannen op een controlepost in het noorden van Ivoorkust zijn donderdag zeker tien soldaten om het leven gekomen en zes gewond geraakt. Dat meldt persbureau AP op basis van een verklaring van de legerchef. Het is de eerste bloederige aanslag van extremisten in Ivoorkust sinds 2016, toen er negentien doden vielen bij een aanval op een strandresort in de kustplaats Grand-Bassam.

Lees ook: Chef aanslagen en ontvoeringen in West-Afrika nu zelf gedood

De aanslag is nog niet opgeëist. De gewapende mannen kwamen vanuit de richting van Burkina Faso, waarmee Ivoorkust een grens van 550 kilometer deelt. De soldaten zouden een van de aanvallers hebben gedood in het vuurgevecht. Al langere tijd wordt gevreesd dat het geweld van jihadistische groeperingen in Mali, Burkina Faso en Niger overslaat op Ivoorkust en andere landen aan de West-Afrikaanse kust. In mei organiseerden Burkina Faso en Ivoorkust daarom gezamenlijke militaire operaties in het grensgebied.

In 2012 sloot Al-Qaida een verbond met de Toearegs, die al langere tijd onafhankelijkheid nastreven in de Sahel-regio. Sindsdien zijn er aanslagen en ontvoeringen in de regio. Ook afsplitsingen van Islamitische Staat zijn actief in het gebied. De Verenigde Naties waarschuwden in 2019 al voor de sterke toename van het geweld, voornamelijk in de landen Burkina Faso en Niger. Vanwege het geweld zijn alleen al in Burkina Faso ongeveer 750.000 mensen op de vlucht geslagen.