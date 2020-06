Rechtbank vernietigt vergunning fusie PostNL en Sandd

De vergunning voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd is alsnog ongeldig verklaard. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten. De zaak was aangespannen door twee kleinere postbedrijven, De Vos Diensten uit Enschede en RM Netherlands uit Waddinxveen, samen met het bedrijf Kiesjefolders uit Haarlem.

De fusie tussen de twee grootste postbedrijven van Nederland was in september afgewezen door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De waakhond vreesde dat er een „monopolist” zou ontstaan, wat zou kunnen leiden tot hogere prijzen voor consumenten en zakelijke klanten.

Dat besluit werd echter aan de kant geschoven door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA). Zij maakte nog diezelfde maand gebruik van haar bevoegdheid om het verbod van de ACM te verwerpen. Keijzer sprak over een „unieke situatie in een unieke markt”. Volgens de rechter is dat besluit echter „niet zorgvuldig voorbereid en niet voorzien van een draagkrachtige motivering”.

Zowel het ministerie van Economische Zaken als de ACM laten weten dat zij de uitspraak van de rechter nog „bestuderen”. Of het ministerie in beroep gaat tegen de uitspraak kan een woordvoerder nog niet zeggen.

Fusie al in gang gezet

De postfusie werd afgelopen februari in gang gezet. Het samenvoegen van de bedrijven was volgens marktleider PostNL noodzakelijk „om in een postmarkt die elk jaar krimpt overal in Nederland vijf dagen per week post te bezorgen”. Mediaberichten over grootschalig banenverlies zorgden begin dit jaar voor onrust onder werknemers en vakbonden. Uiteindelijk stapten zo’n vierduizend van de elfduizend Sandd-postbezorgers over naar PostNL.

Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL, liet destijds aan NRCweten dat haar bedrijf alles had gedaan „om zoveel mogelijk mensen binnen te halen”. Volgens haar waren de Sandd-bezorgers ook na 1 februari nog welkom om toe te treden tot het fusiebedrijf.

Met medewerking van Mark Duursma.