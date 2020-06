Jodie Comer over Killing Eve: ‘Mensen vergeten soms hoe gevaarlijk mijn personage is’

Serie Killing Eve seizoen 3 Van: Suzanne Heathcote Met: Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw Nu op NPO Plus. Elke zondag op NPO3, 22.15 uur.

Heel even lijkt het alsof huurmoordenaar Villanelle rust gevonden heeft. Aan het begin van het derde seizoen van Killing Eve is ze net getrouwd met een mooie vrouw en geeft ze een speech tijdens het trouwfeest. Al snel wordt duidelijk dat haar grote opponent, geheim agent Eve Polastri, nog rondspookt door haar hoofd. Ze spreekt over „een ex” en vertelt tegen de zaal hoe gelukkig ze is dat zij niet meer leeft. Aan het einde van seizoen 2 schoot ze Eve na een confrontatie in Rome namelijk neer en liet haar voor dood achter.

Wij weten natuurlijk dat Eve – ondanks de titel van de serie – niet dood kan zijn: zonder het kat-en-muisspel van deze personages kan de serie niet verder. De chemie tussen hoofdrolspelers Jodie Comer (Villanelle) en Sandra Oh (Eve) is de kurk waarop Killing Eve drijft. De inmiddels vertrouwde dynamiek van de serie is deze reeks dan ook gewoon terug: Villanelle die aan het moorden slaat, Eve die opgeslokt raakt door haar werk en haar ‘relatie’ met de huurmoordenaar. Wederom zitten ze vaak op andere plekken in Europa, wachtend op het juiste moment om elkaar weer te confronteren.

Dat de door Phoebe Waller-Bridge bedachte thrillerserie na een uiterst succesvol eerste seizoen verder ging, is logisch. Killing Eve bouwde in rap tempo een grote fanschare op. De grote uitdaging voor de makers zit in de houdbaarheid van het gegeven: hoeveel seizoenen kunnen deze vrouwen nog om elkaar heen draaien voordat de serie zijn kracht verliest?

Moord in clownspak

Comer (Liverpool, 1993) won vorig jaar een prestigieuze Emmy Award voor haar rol als de speelse en tegelijkertijd meedogenloze Villanelle, het type slechterik waar je van gaat houden. De actrice voelt de druk ieder jaar groter worden. In de beginperiode van de coronacrisis kon NRC haar per mail een aantal vragen stellen. „We weten waar de fans van houden, maar het is ook onze taak om trouw te blijven aan de personages en ze te ontwikkelen.”

De moorden die haar personage uitvoert zijn bruut, maar vaak ook komisch. Zo zien we haar in dit seizoen in actie in een clownspak. Het risico ontstaat dat de toon iets te melig wordt en het moet geen slapstick worden. Volgens Comer worden dat soort dingen scherp in de gaten gehouden door het team. „Kijkers focussen soms op de humor en vergeten hoe gevaarlijk het personage is. Het is aan ons om de balans in de gaten te houden. Meestal merk ik dat op de set. Als iets niet goed voelt, doen we het gewoon niet. We zien dit jaar een meer kwetsbare kant van Villanelle. Ze probeert veel emoties te verwerken waarvan ik niet zeker weet of ze die begrijpt.”

Comer mag ook dit jaar weer aan de slag met allerlei talen en accenten. Villanelle, van oorsprong Russisch, lijkt iedere taal machtig en weet zich mede daardoor overal naar binnen te praten. Vorig seizoen sprak ze zelfs een woordje Nederlands (‘hagelslag’) in een aflevering die zich afspeelde in Amsterdam. „De accenten worden meestal beschreven in de scripts”, zegt Comer. „Daarna gaan mijn dialectcoach en ik ermee spelen. We praten meestal een week lang in het specifieke accent voordat we de scènes opnemen. Op die manier wordt zo’n accent echt een onderdeel van je.”

Killing Eve wordt op een vrij unieke manier gerund. Ieder seizoen heeft een andere showrunner de leiding over de serie en het is altijd een vrouw. De drukbezette Phoebe Waller-Bridge bedacht dit roulatiesysteem om andere vrouwen een kans te geven in een sector waar dit soort functies meestal nog naar mannen gaan. „Alle showrunners brengen hun eigen energie met zich mee”, schrijft Comer. “Daarom voelt ieder seizoen anders.” Tijdens het derde seizoen had Suzanne Heathcote (Fear the Walking Dead) de leiding.

Waller-Bridge, die zelf ook Emmy’s won met haar andere serie Fleabag, is dus niet zo actief betrokken bij de nieuwe seizoenen (een vierde reeks is al aangekondigd). Maar volgens Comer staat ze altijd klaar in geval van nood: „Ze is echt een vriendin geworden en hangt altijd aan de telefoon als ik haar hulp nodig heb.”