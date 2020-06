Meer meldingen bij Belastingdienst over phishingberichten

De Belastingdienst ontvangt sinds maart meer meldingen over pogingen tot oplichting via e-mail of sms waarbij oplichters zich voordoen als de fiscus. De toename houdt mogelijk verband met de coronacrisis, meldt de Belastingdienst donderdag. De phishingberichten bevatten bijvoorbeeld valse aanmaningen. Oplichters proberen ook DigiD-gegevens te achterhalen.

Normaal gesproken krijgt de Belastingdienst wekelijks circa tweeduizend meldingen over phishingberichten. Dit aantal lag de afgelopen weken hoger. Eind april was een piekmoment toen er ruim 12.000 meldingen in een week werden gedaan. Op dit moment ontvangt de fiscus twee tot drie keer meer meldingen dan gebruikelijk.

De Belastingdienst vermoedt dat de toename onder meer wordt veroorzaakt door de coronacrisis. Daardoor zijn mensen meer online, waar oplichters misbruik van proberen te maken. Daarnaast moest afgelopen periode de inkomstenbelasting over 2019 worden ingediend, wat het „logischer” maakt om in te gaan op een dergelijk verzoek tot betaling.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk zijn opgelicht door de phishingberichten. De fiscus laat, aan de hand van de meldingen, „enkele tienduizenden keren” per jaar bankrekeningnummers en telefoonnummers blokkeren en misleidende domeinnamen deactiveren.