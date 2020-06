Just Eat Takeaway neemt Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub over

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, gaat zijn Amerikaanse branchegenoot Grubhub overnemen. Met de deal is 7,3 miljard dollar (6,4 miljard euro) gemoeid, heeft het Nederland-Britse maaltijdbezorgingsconcern woensdagavond laten weten. Samen worden de bedrijven de grootste speler op de markt buiten China.

De overname van Grubhub betekent een „significante versterking” van de „wereldwijde concurrentiepositie” van Just Eat Takeaway, schrijft dat laatste bedrijf. De bezorgers leverden vorig jaar bij elkaar opgeteld bijna 600 miljoen maaltijden af bij zo’n 70 miljoen gebruikers in 25 landen. Gezamenlijk waren ze goed voor een omzet van 2,7 miljard euro. Just Eat Takeaway wil de overname in het eerste kwartaal van 2021 hebben afgerond. Aandeelhouders van beide bedrijven moeten nog akkoord gaan.

Just Eat Takeaway is zelf nog maar een paar maanden geleden ontstaan uit een fusie tussen het Nederlandse Takeaway en het Britse Just Eat. Het fusiebedrijf is koploper op de Europese markt, en daarom moet het naar eigen zeggen nu naar de rest van de wereld gaan kijken. „De voornaamste concurrentie zit niet meer in Europa”, aldus Just Eat Takeaway, „Dan zijn de grote internationale bezorgdiensten.”

Techbedrijf Uber zat in vergevorderde onderhandelingen met Grubhub, maar die gesprekken zijn volgens CNBC stukgelopen. Vorige week doken de eerste geruchten op over een mogelijke overname ven Grubhub. Woensdag bevestigde Just Eat Takeaway in een persbericht dat er gesprekken gaande waren, om een paar uur later dus de overname aan te kondigen.