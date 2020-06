Bezorgd om de almaar uitdijende schermtijd en de dreigende achterstand op school van onze zonen (12 en 8) besluiten wij onze vrije gezinsuurtjes voortaan wat verantwoordelijker te besteden. De keuze valt – ter lering ende vermaeck – op de Junior- editie van het familiespel Triviant.

Al gauw blijkt dat de kinderen wel degelijks iets van hun ouders opsteken. Op de vraag hoe je ‘tot ziens’ in het Duits zegt, antwoordt onze oudste zelfverzekerd: „Auf Wiener Schnitzel.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl