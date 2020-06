Eigenaar Miss Etam lijdt megaverlies 300 miljoen

Na maanden vol negatieve signalen is nu duidelijk hoe groot de financiële problemen bij het Belgische modeconglomeraat FNG precies zijn. Het moederbedrijf van modeketens Miss Etam, Claudia Sträter en Steps leed vorig jaar een monsterverlies van 293 miljoen euro, bleek donderdag bij presentatie van de jaarcijfers. In 2018 was dat nog een winst van ruim 11 miljoen.

Voor een deel is dat verlies het gevolg van eenmalige tegenvallers. Zo schreef FNG bijna 200 miljoen euro af op vrijwel alle dochterbedrijven. Maar ook zonder die rekening presteerde het modeconcern veel minder dan een jaar eerder. Waar FNG in 2018 nog een brutowinst van ruim 52 miljoen euro noteerde, was dat vorig jaar een min van 6,6 miljoen. De omzet steeg wel licht, naar 489 miljoen euro.

Dat het slecht ging met FNG werd de afgelopen maanden al wel duidelijk. Eind maart maakte het bedrijf bekend last te hebben van de corona-uitbraak. De omzet en winst stonden onder druk, en de publicatie van de jaarcijfers werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. In april werd de financieel directeur vervangen, en een maand later ook de topman, een van de drie oprichters van het bedrijf.

Tegelijkertijd bleek de Belgische beurstoezichthouder FSMA twijfels te hebben bij enkele transacties van FNG in 2018. De handel in het aandeel werd daarop stilgelegd, en is nog altijd niet hervat. Welke zorgen bij de FSMA leven, wil FNG niet kwijt.

Wel bleken de vragen van de waakhond donderdag aanleiding om de cijfers voor 2018 te herzien. De omzet werd verlaagd van 512 naar 472 miljoen euro.

Lange tijd leek het verhaal van de FNG Group een sprookje. Het bedrijf werd groot dankzij overnames van noodlijdende kledingketens. De drie oprichters lapten de bedrijven op, combineerden inkoop en distributie slim, en krikten zo de winst weer omhoog. Maar de laatste jaren vonden erg veel overnames plaats. Vooral de overname van de Scandinavische Ellos Group vorig jaar, voor 229 miljoen euro, was achteraf bezien te groot.

Lees ook: Plots lijkt het sprookje van modeimperium FNG voorbij

Hoge schulden door overnames

Om die overnames te bekostigen, ging FNG tal van leningen aan. De nettoschuld van het bedrijf is daardoor inmiddels gestegen tot meer dan 400 miljoen euro. Bovendien rekent FNG sommige posten niet mee als schuld, terwijl ze dat in feite wel zijn, meent analist Robert Jan Vos van ABN Amro. In zijn berekeningen is de nettoschuld daarom aanmerkelijk hoger: iets meer dan 600 miljoen.

Eerder deze week maakte FNG bekend een tijdelijke crisismanager te hebben gevonden. Yves Pollé zal het bedrijf voorlopig leiden. In overleg met zijn schuldeisers is FNG bezig aan een reddingsplan. Hoe dat eruitziet, wil het bedrijf nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat het overleg moeizaam verloopt.

Begin mei besloot FNG aan te kloppen bij zijn obligatiehouders voor hulp. Het vroeg in eerste instantie twee groepen obligatiehouders om een uitstel van betaling van drie maanden. Inmiddels heeft het bedrijf dat verzoek al tot twee keer toe aangepast. FNG wil nu een standstill tot eind van dit jaar, van alle vijf de groepen schuldeisers. Eerder geplande vergaderingen daarover konden geen doorgang vinden, omdat onvoldoende schuldeisers aanwezig wilden zijn.

Donderdag vond een eerste reeks vergaderingen wel plaats. Slechts één groep obligatiehouders was met een meerderheid aanwezig, maar die ging wel akkoord met een uitstel van betaling tot en met december. Op 26 juni staat een nieuwe stemming gepland. De opkomstdrempel om dan te stemmen is flink verlaagd, van 75 naar 25 procent.