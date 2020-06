Doug Stanhope is anti-religieus, anti-voortplanting en anti-Trump

Doug Stanhope: The Dying of a Last Breed. Te downloaden voor 8 dollar op Vimeo ●●●●●

Je kunt maar het beste iets drinken bij de show van de Amerikaanse stand-up comedian Doug Stanhope. Hij is van het type Archie Bunker, een witte man die er boos op los beukt en moedwillig de grenzen van het betamelijke opzoekt en overschrijdt. Dat is grappig, slim en vol zelfspot, soms wanstaltig.

Iets drinken doet Doug Stanhope zelf ook graag. Hij maakt er geen geheim van dat hij tijdens zijn shows nooit nuchter is, hij heeft een alcoholprobleem. Tijdens zijn The Dying of a Last Breed (Het sterven van een laatste ras), in mei gelanceerd op Vimeo, vult hij zijn Las Vegas-mok regelmatig bij. Las Vegas waar de show is opgenomen, is een omgeving die precies past bij dat wat hij ons graag laat zien: de stupiditeit van de mensheid.

Stanhope staat bekend als iemand die anti-religieus, anti-voortplanting en anti-Trump is, zijn betoog is politiek incorrect, hij stigmatiseert, hij scheldt zijn publiek uit, fulmineert tegen ouden van dagen, Indiërs, joden, eigenlijk tegen iedereen. Omdat dit hem op constante kritiek komt te staan, leest hij tussen de bedrijven door vanaf een vodje uit zijn binnenzak disclaimers voor om vervolgens te prediken ‘Life is too short to hang around with people who don’t get the goof. Fuck’em!’. Met ‘the goof’ heeft Stanhope het over zijn bron van leedvermaak.

https://www.youtube.com/watch?v=yQg0zNKGUjo&list=RDvDxNynBCxYc&index=7

Na een tijdje wordt het eentonig, steeds maar beuken op hetzelfde aambeeld, volledig in de traditie van stand-up comedy. Maar dan tovert Stanhope zijn allerliefste lach tevoorschijn en pakt ie je weer in met z’n volgende tirade. Hij is dader en slachtoffer tegelijk en dat maakt hem behalve een naar mannetje ook aandoenlijk. Stiekem kun je niet anders dan lachen met deze overjarige, recalcitrante puber die boos is op de wereld en vooral zichzelf.