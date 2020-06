Door het virus is de wereld weer groot geworden

De broer van Stella’s baas, die ook een beetje baas is, reist regelmatig met de trein op en neer tussen Alassio, waar hij woont met zijn moeder, en Milaan, waar zijn snelle broer het moederfiliaal van de kunsthandel runt. Tijdens zijn tussenstops in Genua worden schilderijen en belangrijke documenten uitgewisseld tussen hun Milanese vestiging en Stella’s galerie.

Vanochtend in alle vroegte moest Stella een landschapje met boerinnen van Angelo Morbelli ter waarde van een luxe sportwagen bezorgen op perron 17 van station Genova Piazza Principe. Bij dit soort afspraken ga ik vaak met haar mee als haar bodyguard. Zo ook vanochtend. De schimmige operaties op het perron hebben de allure van een ouderwetse spionagefilm en amuseren mij.

Het was voor het eerst sinds de quarantaine dat wij een taxi namen. De bestuurdersstoel was hermetisch afgeschermd van de achterbank met doorzichtig plastic. Er was een luikje in geknipt, dat sloot met klittenband, waardoor je geld kon schuiven.

Het was ook voor het eerst dat we weer op het station waren. Het was met een fortuin aan bewegwijzeringsstickers en afzetlinten getransformeerd in een ingenieus eenrichtingsparcours, waar je zoals in de IKEA verplicht het hele pand door wordt gejaagd voordat je bent waar je moet zijn. Onder aan perron 17 werd met een pistool onze lichaamstemperatuur gemeten. Maar Stella en ik zijn ervaren en koelbloedige spionnen.

De broer van Stella’s baas was opeens geen forens meer, maar een reiziger die kon verhalen van verre oorden. We vroegen hem de oren van zijn hoofd over de situatie in Alassio en de toestand in Milaan. We hingen aan zijn lippen terwijl hij vertelde over de vreemde samenlevingen die hij had gezien buiten het historisch centrum van Genua.

Dat de wereld door het virus weer groot is geworden, is volgens mij iets wat we moeten koesteren.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven