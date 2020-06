Dit zijn de winnaars van de Sony World Photography Awards

Lop Nor is een voormalig zoutmeer in de provincie Xinjiang in het noordwesten van China. Het gebied werd van 1964 tot 1996 met tussenpozen gebruikt als testlocatie voor kernwapens, waardoor de regio nog steeds sterk verontreinigd is. Met ‘Project 596’ wil de Franse fotograaf Florian Ruiz het onzichtbare gevaar in dit verlaten gebied laten zien, door beeldfragmenten over elkaar heen te monteren, wat een ‘wiebelig’ effect geeft. De titel van de foto, ‘0,531Bq’ is een verwijzing naar de hoeveelheid straling die op deze locatie gemeten werd. Ruiz won de 2de plaats in de categorie Professional, Landschap.

Foto Florian Ruiz