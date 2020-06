De series van week 24: Lenox Hill, The Woods en Curon

Lenox Hill

Een kijk achter de schermen van het Lenox Hill-ziekenhuis in de Upper East Side van New York. Vier medewerkers (een arts op de eerste hulp, een gynaecoloog en twee neurochirurgen) worden gevolgd tijden hun werk. „Je kiest niet wat je hier krijgt, het is net de frontlinie.” Netflix, acht afleveringen.

The Woods

Een Poolse misdaadserie, gebaseerd op een boek van schrijver Harlen Coben. Na Safe en The Stranger is The Woods de volgende Coben-verfilming op Netflix. De serie speelt zich in af twee tijdsperiodes: in 1994 verdwijnt de zus van Pawel Kopinski tijdens een wandeling door het bos. In 2019 is Kopinski openbaar aanklager en ontdekt hij dat zijn zus misschien nog leeft. Netflix, zes afleveringen.

Curon

De Italiaanse serie Curon mixt een coming of age-verhaal met een duister mysterie. Een tweeling onderzoekt de verdwijning van hun moeder. Netflix, zeven afleveringen.