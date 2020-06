Datingprogramma’s en de angst voor de makke man

Nu SBS6 de onweerstaanbare verlegenheidsdansen van First dates van BNNVARA al een tijdje concurrentie aandoet met het nogal verwante Lang leve de liefde, leek het woensdag een goed moment voor een vergelijkend dateonderzoek: wat zijn de verschillen tussen publieke en commerciële liefde?

Bij Lang leve de liefde draaide alles om de angst voor de makke man. Ik bleef haken aan een zin van deelneemster Carla, die meteen de aanzet tot een scherpe monoloog bleek – en uiteindelijk een eisenpakket: „Wil je mijn antwoord ook weten? Ja, ik ben erg temperamentvol. Vooral met ruzies. Of het nu twee meter tien is of 150 kilo, ik ga overal recht op het doel af.”

Een ding was duidelijk: Carla leed niet aan een temperamentstekort. Even eerder had ze haar date Jeroen ondervraagd over zijn tattoo’s. Zelf had ze er tien, allemaal met een speciale betekenis. Schuchter begon hij te vertellen over de tijger die hij in Barcelona op zijn borst had laten zetten, maar dat was Carla onvoldoende betekenisvol: „Een tijger? Dus het had even goed Mickey Mouse kunnen zijn?”

Het was duidelijk wie hier de tijger was en wie de muis. „Ik mis de scherpte,” constateerde Carla. Later kreeg Jeroen op zijn donder omdat hij niet wist wat haar tien tattoo’s betekenden. „Dat weet je niet omdat je het niet hebt gevraagd.” Het leek of alle fasen van een mensenhuwelijk er in vierentwintig uur doorheen gejast moesten worden. Over verliefdheid: „Nee. Wij worden niet meer verliefd. Wij hebben gevoelens.” En soms ook die niet, natuurlijk.

Daten is lijden, en waar dat lijden voor de verlegen geesten in First dates na één etentje weer achter de rug is, kan de kennismaking in Lang leve de liefde dagen duren. Zo had de vriendelijke jongeman Jim na enkele dagen zijn liefde verklaard aan Charlotte, maar ook zij vreesde dat hij niet mans genoeg was. De twijfel hing als een grauwe mist om haar heen. Ze was bang om ‘over hem heen te lopen’, maar het leek er een beetje op dat ze al twijfelend over zichzelf heen liep.

Nu voorzag het format van Lang leve de liefde in de komst van twee vriendinnen van Charlotte, die opdoken om Jim te keuren. Die stierf duizend doden en belde in de tuin een vriend om te vertellen over de ‘rollercoaster van jewelste’ die hij doormaakte. De vriendinnen hadden het snel gezien: een heel leuke vent, heel laid back, heel levendig. „Hij vindt je echt leuk!” Daarna kon de arme Charlotte helemaal niet meer terug. Als ze nu zou afhaken, zou ze niet alleen Jim teleurstellen, maar ook haar vriendinnen.

Spektakel zat dus – aangejaagd door de angst voor de makke man. Aan het slot van de aflevering meldde zich Adriana, een vrouw die van zichzelf zei dat ze altijd de verkeerde mannen aantrok. Zij beperkte zich tot een zeer compact wensenlijstje: „Breed, groot en blank.” Ze werd gekoppeld aan Ian, die tijdens het wachten niet van zijn zelfgesneden kaasblokjes kon afblijven. Die zou haar vast geen kwaad doen.

Een paar netten verder was in First dates te zien hoe verschillende kandidaten door hun zenuwen werden leeggezogen en verschrompeld achterbleven. Maar niet Mariska, een veertiger die de ster van de avond bleek. Drie ongebruikte mooie jurken in haar kast vond ze onverdraaglijk – dus had ze zich opgegeven.

Mariska hield van ‘mannenmannen’, zei ze: bouwvakkers, gespierd, sportief. Zelf zat ze in de beveiliging. First dates gaf haar buschauffeur Carlos, die extra opbloeide toen hij hoorde dat Mariska kon tegelzetten; hij had zelf vijf jaar ‘in de badkamers gezeten’. Toen Mariska aan het eind van de date zei dat ze hem vaker wilde zien, stak hij twee armen in de lucht.