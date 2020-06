Sao Paulo heropent winkels ondanks recordaantal coronadoden

De Braziliaanse stad Sao Paulo heeft woensdag winkels toegestaan hun deuren te heropenen, ondanks een recordaantal dagelijkse coronadoden in de gelijknamige deelstaat, het epicentrum van de coronapandemie in Brazilië. Dat schrijft Reuters.

In de afgelopen 24 uur overleden in de deelstaat Sao Paulo 340 mensen aan Covid-19, een record voor de tweede dag op rij. Daarmee is het totale dodental er op bijna 10.000 gekomen, ongeveer een kwart van het aantal sterfgevallen in het hele land.

Dat weerhield winkelend publiek er niet van naar het winkeldistrict 25 de Março te komen, waar ongeveer de helft van de winkels woensdag open was. Ze zorgden er voor grote drukte. Hoewel winkels die als essentieel worden beschouwd, zoals supermarkten en apotheken, open zijn gebleven, waren de meeste winkels in Sao Paulo sinds maart dicht. Winkels lieten alleen klanten met mondkapjes binnen.

Overdekte winkelcentra in de stad gaan donderdag weer open, voor vier uur per dag. Ook in Rio de Janeiro, die na Sao Paulo het hardst is getroffen door het coronavirus in Brazilië, gaan winkelcentra donderdag open, als deel van een versoepeling van coronabeperkingen.

In Brazilië zijn meer dan 772.000 gevallen van Covid-19 vastgesteld, het op één na hoogste aantal ter wereld, na de Verenigde Staten. Bijna 40.000 mensen zijn er overleden.