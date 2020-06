8 jaar cel voor medewerker Amerikaanse ambassade in Turkije

Een medewerker van de Amerikaanse ambassade in Ankara is door een Turkse rechtbank veroordeeld tot acht jaar en negen maanden gevangenisstraf. Hij heeft volgens de rechter deelgenomen aan een terroristische organisatie. Dat melden internationale persbureaus. De man, Metin Topuz, zat al tweeënhalf jaar in een Turkse cel.

De rechtszaak heeft gezorgd voor diplomatieke spanningen tussen de twee NAVO-leden. De Amerikaanse ambassade schreef op Twitter „diep teleurgesteld” te zijn dat Topuz is veroordeeld en zegt te hopen dat het vonnis wordt teruggedraaid. Volgens de VS is er „geen geloofwaardig bewijs” dat de zaak tegen Topuz ondersteunt.

Topuz is een vertaler en assistent van de Drug Enforcement Administration, de Amerikaanse handhavingsorganisatie tegen drugscriminaliteit. Hij werd in 2017 beschuldigd van contacten met de organisatie van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen - de invloedrijke aartsvijand van president Recep Tayyip Erdogan die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup in 2016. Hierbij kwamen zo’n 250 mensen om het leven en raakten tweeduizend mensen gewond. Gülen ontkent betrokkenheid bij de coup en zit al sinds 1999 in ballinschap in de VS.

Tijdens zijn pleidooi zei Topuz dat hij voor zijn werkzaamheden in contact is geweest met Turkse politieagenten, militairen en douaniers. Hij stelt dat hij niet had kunnen weten dat deze mensen zich bezighielden met criminele activiteiten. „Ik heb geen misdaad begaan en had geen relatie met [Gülens netwerk]”, verklaarde Topuz.

