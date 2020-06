21 jaar cel voor Noor die slachting wilde aanrichten in moskee

Een Noor die vorig jaar zijn stiefzusje ombracht en bijna een slachting aanrichtte in moskee, is donderdag veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf. De rechter in Oslo bevond Philip Manshaus (22) schuldig aan moord en terrorisme, melden Noorse media. Manshaus werd bij zijn daden gemotiveerd door zijn extreemrechtse overtuigingen.

Volgens de rechter staat vast dat Manshaus, die alles heeft bekend, in de al-Noor-moskee in Oslo „zo veel mogelijk moslims wilde doden”. De verdediging had aangevoerd dat Manshaus niet toerekeningsvatbaar was, maar daarin ging de rechter niet mee. 21 jaar is de maximale celstraf die in Noorwegen op de door Manshaus gepleegde misdaden staat. Als hij aan het einde van zijn straf nog steeds een gevaar voor de samenleving is, kan Manshaus langer worden vastgehouden.

Lees meer over extreem-rechtse terroristen als Manshaus: Terreur op basis van een complottheorie

Manshaus ging vorig jaar op 10 augustus gewapend de moskee binnen. Hij loste schoten maar raakte niemand en werd vervolgens na een worsteling overmeesterd. Manshaus droeg een camera en wilde zijn daden online uitzenden, maar dat lukte niet. Later vond de politie in het huis waar Manshaus woonde het lichaam van zijn zeventienjarige stiefzusje, de uit China geadopteerde Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Ze was in haar bed doodgeschoten.

Al snel bleek dat Manshaus een bewonderaar was van Brenton Tarrant, de man die in maart 2019 51 mensen doodschoot in een Nieuw-Zeelandse moskee uit protest tegen vermeende ‘omvolking’. Op internet liet Manshaus zich uit over een ‘rassenoorlog’ en sympathiseerde hij met nazi-collaborateurs. Tijdens het proces betuigde hij geen spijt. Hij verklaarde ook dat hij zijn stiefzusje had gedood vanwege haar Aziatische afkomst.