Taak- en leerstraf voor jongen die homostel belaagde

De minderjarige jongen (15) die anderhalve maand geleden een homoseksueel stel belaagde in Amsterdam, heeft daar woensdag een zogeheten leerstraf van 35 uur voor gekregen. Ook moet hij de twee mannen schadevergoedingen betalen met een gezamenlijke waarde van 850 euro en heeft hij een voorwaardelijke taakstraf van 25 uur gekregen.

De twee slachtoffers liepen op zondag 12 april hand in hand door de Indische buurt in Amsterdam-Oost toen ze een supermarkt passeerden waar de verdachte met een aantal vrienden stond. De groep keerde zich volgens de mannen tegen hen en uitte ernstige bedreigingen en verwensingen. Toen de politie was ingeschakeld kozen de meesten het hazenpad, maar bleef de verdachte over. Hij beledigde de twee mannen meerdere keren en probeerde ze aan te vallen, ook toen zij opnames maakten. Later kwamen twee jongens op een scooter terug en bespuugden ze het stel. Zij moeten zich op een later moment nog verantwoorden voor de rechter.

De uitlatingen van de veroordeelde verdachte – „kankerhomo’s” en „in Amsterdam gay is not normal” – waren volgens de rechter niet alleen kwetsend voor de verdachten, maar vallen juridisch ook onder ‘groepsbelediging’. Advocaat Sébas Diekstra, die de twee slachtoffers bijstaat, laat aan persbureau ANP weten dat zijn cliënten blij zijn met het „duidelijke signaal” van de rechtbank.