Stedelijk Museum Amsterdam creëert nieuwe functie: ‘curator-at-large’

Om het Stedelijk Museum Amsterdam te hervormen tot „een ander soort museum”, heeft de nieuwe directeur Rein Wolfs een nieuwe functie gecreëerd: curator-at-large.

Het Stedelijk maakte dinsdag met een persbericht bekend twee nieuwe medewerkers in deze positie te hebben benoemd: de Duitse Yvette Mutumba en de Pool Adam Szymczyk, twee internationaal actieve conservatoren en onderzoekers.

Gedurende een periode van minstens twee jaar is het hun rol om input te leveren voor de onderzoeksprogramma’s van het Stedelijk en met voorstellen te komen voor tentoonstellingen, publicaties en activiteiten voor het publieksprogramma.

Volgens Wolfs moet een internationaal museum van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving vandaag de dag kritisch reflecteren op de eigen positie, vanuit een nieuw globaal perspectief. „Yvette en Adam zullen mijzelf en het team mee kunnen nemen in een andere manier van denken over een toekomstig Stedelijk.”

Links: Yvette Mutumba. Rechts: Adam Szymzcyk. Foto’s Benjamin Renter en Marie Haefner / PW-Magazine.

Mutumba werkte als curator bij het Weltkulturen Museum in Frankfurt en zij is medeoprichter en hoofdredacteur van kunstmagazines Contemporary And (C&) en Contemporary And América Latina (C&AL), tijdschriften die een bredere blik introduceerden op de hedendaagse kunst van het Afrikaanse continent en de Afrikaanse diaspora.

Adam Szymczyk was tien jaar directeur van Kunsthalle Basel. Als artistiek directeur van Documenta 14 initieerde hij in 2017 de veelbesproken verhuizing van de vijfjaarlijkse tentoonstelling van Kassel naar Athene. Met een groot team stuurde hij de tentoonstelling in een andere richting, weg van de westerse kunstwereld.

In het persbericht zegt Mutumba over haar aanstelling: „In deze tijd waarin onzekerheid, pijn en onrust, veroorzaakt door systemisch racisme en onwetendheid, op een heftige manier worden versterkt, stellen vele culturele instellingen in Europa en de VS zich solidair op. Dit is slechts het begin van het werk dat tientallen jaren geleden al gedaan had moeten worden.”