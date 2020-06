Staking legt hoogovens Tata Steel plat

Medewerkers van de logistieke afdeling van staalbedrijf Tata Steel hebben woensdagmiddag het werk neergelegd. Daardoor is de toevoer van ijzererts richting de hoogovens gestopt, waardoor in de loop van woensdag de staalproductie stopt. Dat bevestigt een woordvoerder van Tata Steel na een bericht van vakbond FNV.

De staking, die volgens de FNV tot tien uur woensdagavond duurt, is de eerste in 28 jaar. Onder personeel van het staalbedrijf (negenduizend medewerkers) in Velsen-Noord heerst veel onrust: de fabriek vreest het merendeel van de 1.250 ontslagen te moeten dragen die de Europese Tata-directie bij een aantal fabrieken wil doorvoeren. Half mei vertrok bovendien de geliefde topman Theo Henrar. Volgens de directie gebeurde dat in „onderling overleg”, maar veel werknemers denken dat Henrar is ontslagen omdat hij zich verzette tegen de reorganisatieplannen.

Blokkade

Na dat nieuws volgden al korte werkonderbrekingen en een ‘poortblokkade’ die enkele uren de toegang tot het fabriekscomplex belemmerde. Op 4 juni stemden FNV-leden in met een voorstel om over te gaan tot stakingen wanneer een aantal eisen – zoals gegarandeerd behoud van werkgelegenheid tot 2026 – niet ingewilligd zouden worden. Dat is niet gebeurd.

De reorganisatieplannen zijn vanwege de coronacrisis in ieder geval tot 1 juli uitgesteld. De Europese directie van Tata Steel wil zo’n 750 miljoen euro per jaar besparen op haar activiteiten, die verlieslijdend zijn. Officieel is niet bekend hoeveel van de 1.250 ontslagen in Nederland gaan vallen, maar in IJmuiden wordt uitgegaan van ongeveer duizend. Volgens de Nederlandse werknemers zouden de bezuinigingen echter vooral moeten neerslaan bij de staalfabrieken in het Verenigd Koninkrijk, die het financieel slechter doen dan de Nederlandse locatie. Bij Tata Steel Europe, onderdeel van het Indiase Tata-concern, werken in totaal zo’n 21.000 mensen.